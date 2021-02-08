Otomobille çarpışan minibüs devrildi: 4 yaralı
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Otomobille çarpışan minibüs devrildi: 4 yaralı

08.02.2021 01:34 | Son Güncelleme: 08.02.2021 01:38
Otomobille çarpışan minibüs devrildi: 4 yaralı

KONYA'nın Kulu ilçesinde otomobille çarpışan minibüsün devrilmesi sonucu 1'i 1.5 aylık bebek 4 kişi yaralandı.

KONYA'nın Kulu ilçesinde otomobille çarpışan minibüsün devrilmesi sonucu 1'i 1.5 aylık bebek 4 kişi yaralandı.   

Kaza, saat 20.00 sıralarında Konya-Ankara karayolunun 150'nci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 34 KB 4167 plakalı otomobil, Torun Tuncer (33) yönetimindeki 42 GEA 49 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan minibüs şarampole devrildi. Kazada minibüs sürücüsü Torun Tuncer ve yanında bulunan Tolga Tuncer (32), Figen Alp (24) ve 1,5 aylık  Mehmet Ali Tuncer yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ardından ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, otomobili terk edip kaçan sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. 

  


Otomobille çarpışan minibüs devrildi: 4 yaralı
Otomobille çarpışan minibüs devrildi: 4 yaralı
Otomobille çarpışan minibüs devrildi: 4 yaralı
Otomobille çarpışan minibüs devrildi: 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YILMAZ

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