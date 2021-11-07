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Otomobille çarpışan ambulanstaki kazazede öldü

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel
Otomobille çarpışan ambulanstaki kazazede öldü

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Mustafa Özdamar, ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada geçirdiği kaza sonrasında hayatını kaybetti.

BOLU (DHA) - BOLU'nun Mudurnu ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Mustafa Özdamar, ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada geçirdiği kaza sonrasında hayatını kaybetti.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan Mustafa Özdamar, dün akşam saatlerinde traktörüyle seyir halindeyken kaza yaptı. Ağır yaralanan Özdamar, önce Mudurnu ilçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ardından Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Özdamar'ın içinde bulunduğu Can Eren Dikilitaş yönetimindeki 14 GL 358 plakalı ambulans, dün saat 21.45 sıralarında D-100 kara yolu Dağkent kavşağında İlayda Göktaş'ın (23) kullandığı 06 ADK 19 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın ardından savrulan ambulans, refüj ve trafik levhalarını parçaladıktan sonra devrildi. Kazada, araç sürücüleri ile sağlık personelleri Buşra Atıcı, Elif Kaymaz ve ambulansta bulunan ağır yaralı Mustafa Özdamar yaralandı.Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastaneye kaldırıldı.

Daha önce geçirdiği kazada da ağır yaralı olan Mustafa Özdamar, kaldırıldığı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer 4 yaralının ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


Otomobille çarpışan ambulanstaki kazazede öldü

Otomobille çarpışan ambulanstaki kazazede öldü

Otomobille çarpışan ambulanstaki kazazede öldü

Otomobille çarpışan ambulanstaki kazazede öldü

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