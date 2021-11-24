Otomobiliyle çarptığı yayanın bacağı koptu, yakalandı

FATİH, İSTANBUL (DHA) - MERSİN'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptı A.A.'nın bacağı koptu. Kazanın ardından kaçan Ö.İ. (30), polis tarafından yakalandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Mezitli ilçesi Fatih Mahallesi'nde, 21 Kasım günü saat 02.30 sıralarında, otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan A.A.'ya çarptı. A.A.'nın bacağı koparken, sürücü ise kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla A.A. hastaneye kaldırıldı. A.A.'nın kopan bacağı yerine dikilemedi.

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobilin çarpması sonucu bacağı kopan A.A.'nın metrelerce ileriye fırladığı görüldü.