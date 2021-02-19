Otomobiliyle çarptığı aracın sürücüsünü öldüren sanığa 15 yıl hapis

KAYSERİ'de trafikte otomobiliyle çarpıp, şarampole yuvarladığı otomobilin sürücüsü Niyazi Yıldırım'ı (51) daha sonra tabanca ile ateş ederek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Burhan Bozdağ (34), 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de trafikte otomobiliyle çarpıp, şarampole yuvarladığı otomobilin sürücüsü Niyazi Yıldırım'ı (51) daha sonra tabanca ile ateş ederek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Burhan Bozdağ (34), 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

27 Haziran 2019'da meydana gelen olayda Burhan Bozdağ, yönetimindeki otomobil ile trafikte seyir halindeyken, Niyazi Yıldırım'ın kullandığı otomobilde ilişki yaşadığını düşündüğü annesi N.B.'yi gördü. Bozdağ, otomobili ile Yıldırım'ın otomobiline çarparken, iki araç şarampole yuvarlandı. Bozdağ, daha sonra aracından inip, ters dönen otomobilin sürücüsü Niyazi Yıldırım'a tabanca ile 2 el ateş ederek, öldürdü. Araçta bulunan annesi N.B. yara almadan kurtulurken, olayın ardından kaçan Burhan Bozdağ, gözaltına alınıp, tutuklandı.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklu yargılanan Bozdağ, karar duruşmasına cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkemede son sözü sorulan Bozdağ, "Olayı hep dostane ve iyi niyetle kapatma derdindeydim. Eşi de bu duruma şahittir. Olayın bu şekilde sonuçlanmasını istemezdim. Kesinlikle kötü bir niyet beslemedim. Olay bu şekilde sonuçlandığı için çok pişmanım. Adalete her zaman güvendim" diye konuştu.Mahkeme heyeti, Burhan Bozdağ'a, 'kasten adam öldürme' suçundan 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulayarak 15 yıl hapis cezası verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN