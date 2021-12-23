Son dakika haberleri: Otomobilinin üzerinde haciz olduğu için ateşe verip yaktı - Haberler
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Son dakika haberleri: Otomobilinin üzerinde haciz olduğu için ateşe verip yaktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Otomobilinin üzerinde haciz olduğu için ateşe verip yaktı Adana'da aracının üzerinde 42 haciz bulunan kişi öfkelenip gazeteyle otomobilini tutuşturarak yaktı.

SEYHAN, ADANA (İHA) - Otomobilinin üzerinde haciz olduğu için ateşe verip yaktı

ADANA - Adana'da aracının üzerinde 42 haciz bulunan kişi öfkelenip gazeteyle otomobilini tutuşturarak yaktı. Yangından araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İlter G. 01 GG 146 plakalı Ford marka otomobiliyle seyir halindeyken ara sokakta bir anda durdu. Daha sonra aracının içerisine gazete koyarak ateşe verdi. Otomobil bir anda alev topunu dönüşerek yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı kısa sürede söndürdü. Ancak otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Polis yaptığı araştırmada, İlter G.'in aracının üzerinden 42 haciz bulunduğu için öfkelenip ateşe verdiğini öğrendi.

Son dakika haberleri: Otomobilinin üzerinde haciz olduğu için ateşe verip yaktı

Son dakika haberleri: Otomobilinin üzerinde haciz olduğu için ateşe verip yaktı

Son dakika haberleri: Otomobilinin üzerinde haciz olduğu için ateşe verip yaktı

Son dakika haberleri: Otomobilinin üzerinde haciz olduğu için ateşe verip yaktı

Son dakika haberleri: Otomobilinin üzerinde haciz olduğu için ateşe verip yaktı

Son dakika haberleri: Otomobilinin üzerinde haciz olduğu için ateşe verip yaktı

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İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - Son Dakika Haberleri

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