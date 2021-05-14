Otomobilinin lastiği patlayan sürücünün imdadına polis ekipleri yetişti

Aydın'ın Efeler ilçesinde kullandığı otomobilin lastiği patlayan sürücünün imdadına Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polis ekipleri yetişti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kullandığı otomobilin lastiği patlayan sürücünün imdadına Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polis ekipleri yetişti. Ekiplerin bu davranışı takdir topladı.

Market çalışanı olduklarını öğrenilen Serkan Güzel ve arkadaşları iş çıkışı otomobil ile evlerine gitmek üzere yola çıktı. Serkan Güzel yönetimindeki otomobilin sol ön lastiği Hasan Efendi Mahallesi Hükümet Bulvarı üzerinden Atatürk Kent Meydanı'na doğru seyir halindeyken bir anda patladı. Patlayan lastik nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Güzel, yol kenarındaki otomobillere çarpmamak için büyük çaba sarf etti. Otomobili yol kenarına alarak kazaya karışmadan durdurmayı başaran Güzel ve arkadaşlarının imdadına o sırada bulvar üzerinde bulunan Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler yetişti. Otomobilin patlayan lastiğini yerinden sökerek bagajdaki yedeğiyle değiştirilmesine yardımcı olan polis ekipleri vatandaşların takdirini topladı.

Polis ekiplerine teşekkür eden Serkan Güzel, "Arkadaşlarımla mesai bitiminde eve gitmek üzere yola çıktık. Bir anda lastik patlayınca yolda kaldık. Lastiğin patlama sesini duyan polisler sağ olsunlar hemen yanımıza gelerek yardımcı oldular. Lastiği kendi başımıza değiştiremezdik. Kendilerine çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı