OTOMOBİLİNİ POLİS MEMURUNUN ÜZERİNE SÜREN SANIĞIN 4.5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
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Polis, Güncel

OTOMOBİLİNİ POLİS MEMURUNUN ÜZERİNE SÜREN SANIĞIN 4.5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda 30 Kasım 2019 tarihinde polis memuru K.T. (34), korsan taksicilik yaptığı iddiasıyla Yunus T'yi (26) durdurup aracından indirdi.

10.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:43

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda 30 Kasım 2019 tarihinde polis memuru K.T. (34), korsan taksicilik yaptığı iddiasıyla Yunus T'yi (26) durdurup aracından indirdi. Yunus T'nin, konuştukları sırada aracına binerek polis K.T.?nin üzerine sürerek yaralamasına ilişkin iddianame hazırlandı. Tutuksuz sanık Yunus T., hakkında 'Kamu görevlisine karşı görevi yaptırmamak için direnmeö suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası istenirken, sanığın aracını da silah olarak kullandığı belirtildi.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 30 Kasım 2019 tarihinde müşteki K.T.?nin Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis memuru olduğu ve korsan taksicilik faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla yaptığı kontrollerde sanık Yunus T'nin kullandığı aracı durdurduğu anlatıldı. İddianamede K.T.?nin, Yunus T'yi aracından indirdiği ve aralarında konuşma devam ederken sanığın aniden aracına binerek K.T.?nin görevini yapmasını engellemek ve kaçmak amacıyla K.T.?nin üzerine aracını sürdüğü belirtildi.

ARACINI SİLAH OLARAK KULLANDI

Müşteki K.T.?nin yaralandığı ifade edilen iddianamede, sanığın ifadesine de yer verildi. sanık Yunus T., ifadesinde korsan taksici olmadığını, aracına ateş açıldığını ve çok korktuğunu öne sürdü. İddianamenin değerlendirme kısmında sanık Yunus T'nin polis memuru K.T.?nin görevini yapmasını engellemek amacıyla aracını silah gibi kullandığı, K.T.?yi yaralayarak olay yerinden kaçtığı ve bu şekilde üzerine atılı suçları işlediğinin anlaşıldığı kaydedildi.

4,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede sanık Yunus T., hakkında 'Kamu görevlisine karşı görevi yaptırmamak için silahla direnmeö suçundan 9 aydan 4,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

OTOMOBİLİNİ POLİS MEMURUNUN ÜZERİNE SÜREN SANIĞIN 4.5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

OTOMOBİLİNİ POLİS MEMURUNUN ÜZERİNE SÜREN SANIĞIN 4.5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

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