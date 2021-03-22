Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam, fenalaşıp yaşamını yitirdi
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Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam, fenalaşıp yaşamını yitirdi

22.03.2021 11:40 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:31

Antalya'da 41 yaşındaki otomobil tamircisi Mesut Saygın, aracını çamaşır suyuyla yıkadıktan sonra rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Serum takıldıktan sonra evine dönüp yeniden rahatsızlanan Saygın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Dün öğle saatlerinde Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde otomobil tamir işiyle uğraşan Mesut Saygın, öğle saatlerinde otomobilini çamaşır suyu ile yıkadı. Aniden rahatsızlanan Saygın, otomobiline binip, evinin yakınındaki özel bir hastaneye gitti.

TABURCU OLDUKTAN SONRA TEKRAR FENALAŞTI

Burada tedaviye alınan Saygın'a serum bağlandı. Saygın, daha sonra evine geri döndü. Evindeyken yeniden fenalaşan Saygın için ailesi, 112 Acil Servis'i aradı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Mesut Saygın'ı ambulansla hastaneye götürdü. Saygın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OTOPSİ YAPILACAK

Ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek Saygın'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere ailesi tarafından Aydın'a götürüldü.

Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam, fenalaşıp yaşamını yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
DOMESTOS NİYAZİ: fotoğrafına bakılırsa bence adam yüzünü de çamaşır suyuyla yıkıyormuş
Cevap Yaz Yayından Kaldır
CAMASİR SUZU DEZİL: bunu kesin hastanenen isi gibi . . . . . camasir suyundan olsa evde ev kadini kalmadi
Cevap Yaz 7 6 Yayından Kaldır
VAHDETTİN BAYRAM: Allahtan kork, ezbere iftira atıyorsunuz.
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