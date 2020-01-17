Otomobilinde seyir halinde silahlı saldırıya uğraya kişi ağır yaralandı

17.01.2020 08:50 | Son Güncelleme: 17.01.2020 08:50

Adana'da otomobiliyle seyir halinde olan bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucunda başından vurulup ağır yaralanırken bir iş yerine çarparak aracını durdurabildi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi 20035 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu bir kişi kullandığı 01 DRC 17 plakalı otomobili ile seyir halindeyken kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Başından yaralanan şahıs otomobiliyle bir iş yerine çarpıp durdu. Çevredeki bir vatandaş ise yaralıyı özel bir hastaneye götürdü. Özel hastanede tedavisi yapılan yaralı daha sonra Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay mahalline gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede otomobilin şoför kapı kısmı ile tavanından toplam 3 kurşun girişi olduğu belirledi. Bölgede bulunan boş kovanlar ise olay yeri polisleri tarafından incelendi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

Kaynak: İHA