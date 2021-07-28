Otomobilin üzerine çıktı, köpekleri çakmakla uzaklaştırmaya çalıştı
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Otomobilin üzerine çıktı, köpekleri çakmakla uzaklaştırmaya çalıştı

Otomobilin üzerine çıktı, köpekleri çakmakla uzaklaştırmaya çalıştı
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Yel - Haberler | Güncel

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde köpeklerden korkup, park halindeki otomobilin üzerine çıkan kişi, çakmak çakarak hayvanları uzaklaştırmaya çalıştı.

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde köpeklerden korkup, park halindeki otomobilin üzerine çıkan kişi, çakmak çakarak hayvanları uzaklaştırmaya çalıştı.

Olay, gece Reşadiye'ye bağlı Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen kişi, karşısına çıkan köpekleri görünce korkup, park halindeki otomobilin üzerine çıktı. İsmi öğrenilemeyen kişi, çakmak çakarak, aracın etrafındaki köpekleri uzaklaştırmaya çalıştı. Bu anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Köpeklerin uzaklaşmasıyla aracın üzerinden inen kişi, bölgeden hızla ayrıldı. 


Otomobilin üzerine çıktı, köpekleri çakmakla uzaklaştırmaya çalıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Yel

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