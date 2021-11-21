Otomobilin torpidosundaki uyuşturucuyu 'Thor' buldu - Haberler
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Otomobilin torpidosundaki uyuşturucuyu 'Thor' buldu

Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Haberler | Güncel
Otomobilin torpidosundaki uyuşturucuyu 'Thor' buldu

KÜTAHYA'da, polisin durdurduğu otomobilde, narkotik köpeği 'Thor' ile yapılan aramada torpidosunda uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

KÜTAHYA (DHA) - KÜTAHYA'da, polisin durdurduğu otomobilde, narkotik köpeği ' Thor' ile yapılan aramada torpidosunda uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir- Kütahya karayolunda, 32 PP 399 plakalı otomobili takibe aldı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, takip sonucu durduruldu. Otomobildeki Z.Ş. ve A.T.'nin üst aramasında hassas terazi ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen otomobilde, narkotik köpeği 'Thor' ile yapılan aramada da torpidoya gizlenmiş 80 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.


Otomobilin torpidosundaki uyuşturucuyu 'Thor' buldu

Otomobilin torpidosundaki uyuşturucuyu 'Thor' buldu

Otomobilin torpidosundaki uyuşturucuyu 'Thor' buldu

Otomobilin torpidosundaki uyuşturucuyu 'Thor' buldu

Otomobilin torpidosundaki uyuşturucuyu 'Thor' buldu

Otomobilin torpidosundaki uyuşturucuyu 'Thor' buldu

Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Son Dakika Haberleri

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