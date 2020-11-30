Otomobilin tabelalara çarptığı anlar kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Otomobilin tabelalara çarptığı anlar kamerada

30.11.2020 13:41 | Son Güncelleme: 30.11.2020 13:45
Otomobilin tabelalara çarptığı anlar kamerada

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir otomobilin refüjdeki reklam tabelalarına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir otomobilin refüjdeki reklam tabelalarına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı sürücü sıyrıklarla atlattı.

Kaza, saat 11.15 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesindeki Etibank Kavşağı'nda meydana geldi.

Tolga Çevdir (38) yönetimindeki 16 LG 625 plakalı otomobil, terminal yönüne doğru seyir halindeyken, dönüş sırasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki reklam tabelalarına çarptı. Kazayı sürücü, eline aldığı sıyrıklarla atlattı.

Kaza anı ise, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yumruk atmıştı! Savunması yaptığından da skandal oldu
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yumruk atmıştı! Savunması yaptığından da skandal oldu
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler

- Mustafakemalpaşabursa
Otomobilin tabelalara çarptığı anlar kamerada
Otomobilin tabelalara çarptığı anlar kamerada
Otomobilin tabelalara çarptığı anlar kamerada
Otomobilin tabelalara çarptığı anlar kamerada
Otomobilin tabelalara çarptığı anlar kamerada
Otomobilin tabelalara çarptığı anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan ÖZHAN

İlgili Haberler

Kontrolden çıkan otomobilin bir kasabın vitrininden içeri girdiği anlar kamerada
Kontrolden çıkan otomobilin bir kasabın vitrininden içeri girdiği anlar kamerada
Son dakika haber: Lüks otomobilin park halindeki otomobile çarptığı kaza kamerada
Son dakika haber: Lüks otomobilin park halindeki otomobile çarptığı kaza kamerada
Duraktaki panoya afiş asarken tırın çarptığı işçilerden biri hayatını kaybettiği kaza anı kamerada
Duraktaki panoya afiş asarken tırın çarptığı işçilerden biri hayatını kaybettiği kaza anı kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Bülent Arınç Cevdet Yılmaz Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beyonce Enes Batur Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Tolga Ciğerci Rıza Çalımbay Utku Yuvakuran Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Oyunlar Antalya Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otomobilin tabelalara çarptığı anlar kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 13:45:32. #1.14#
title