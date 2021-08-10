Otomobilin motor kısmında sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
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Otomobilin motor kısmında sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin motor kısmında sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin motor kısmında sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Kayabaşı Mahallesi'nde park halindeki 60 NS 193 plakalı otomobilden kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, araç sahibi Süleyman Kaya'ya telefonla durumu bildirdi.

Aracının yanına gelen Kaya, motor kısmında sıkışan kediyi tüm uğraşlarına rağmen çıkaramadı.

Daha sonra Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi.

Ekiplerin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu buradan çıkarılan kedi, muayene için

Niksar Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne götürüldü.

Otomobilin motor kısmında sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Otomobilin motor kısmında sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Otomobilin motor kısmında sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Otomobilin motor kısmında sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı

KENDİSİNE ZARAR VERİP EVİ YAKTI
KENDİSİNE ZARAR VERİP EVİ YAKTI
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