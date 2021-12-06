Otomobilin motor kısmına sıkışan kedi uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı - Haberler
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Otomobilin motor kısmına sıkışan kedi uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Fatih Gülnahar - Haberler | Yerel

- Otomobilin motor kısmına sıkışan kedi uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı Erzincan'da park halindeki otomobilin motor kısmına sıkışan kedi uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı.

ERZİNCAN (İHA) - - Otomobilin motor kısmına sıkışan kedi uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

ERZİNCAN - Erzincan'da park halindeki otomobilin motor kısmına sıkışan kedi uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı.

Taksim Mahallesi 13 Şubat Caddesi üzerinde bulunan Erzincan Gençlik Merkezi otoparkında akşam saatlerinde evine gitmek isterken motor kısmından ses geldiğini duyan bir vatandaş, yaptığı inceleme sonrası aracın motor kısmında bir kedinin olduğunu fark etti. Erzincan Gençlik Merkezindeki gençlerin yardımıyla kediyi bulunduğu yerden çıkarmaya çalışan vatandaş sonuç alamayınca itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araç motoruna sıkışan kedi kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olduğu görülen kedi tekrar sokağa salındı.

Otomobilin motor kısmına sıkışan kedi uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Otomobilin motor kısmına sıkışan kedi uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Otomobilin motor kısmına sıkışan kedi uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Fatih Gülnahar - Son Dakika Haberleri

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