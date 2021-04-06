Otomobilin kapısını açmaya çalışan kazlar tebessüm ettirdi
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Otomobilin kapısını açmaya çalışan kazlar tebessüm ettirdi

İhlas Haber Ajansı / MEHMET EVİN - Haberler | Güncel

- Otomobilin kapısını açmaya çalışan kazlar tebessüm ettirdi Ordu'nun Kumru ilçesinde, bir otomobilin kapısını açmaya çalışan kazlar tebessüm ettirdi.

- Otomobilin kapısını açmaya çalışan kazlar tebessüm ettirdi

ORDU - Ordu'nun Kumru ilçesinde, bir otomobilin kapısını açmaya çalışan kazlar tebessüm ettirdi.

İlçeye bağlı Demircili Mahallesi'nde hobi amaçlı kaz besleyen Harun Yaylak, kazlarının otomobilinin kapısını açmaya çalıştıklarını fark etti. Park halindeki otomobilin sürücü kapısını açmaya çalışan iki kazı fark eden Yaylak, o anları ise cep telefonu kamerası ile kaydetti. Kazların, gagaları ile kapı kolunu açmaya çalışması çevredekiler de tebessüm ettirirken, kaydedilen görüntülerde insanların şaşkın konuşmaları da yer aldı.

Otomobilin kapısını açmaya çalışan kazlar tebessüm ettirdi
Otomobilin kapısını açmaya çalışan kazlar tebessüm ettirdi
Otomobilin kapısını açmaya çalışan kazlar tebessüm ettirdi
Otomobilin kapısını açmaya çalışan kazlar tebessüm ettirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET EVİN

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