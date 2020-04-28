Otomobilin içinden metrelerce ileri fırladı...5 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada
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Otomobilin içinden metrelerce ileri fırladı...5 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada

Otomobilin içinden metrelerce ileri fırladı.

Otomobilin içinden metrelerce ileri fırladı...5 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada
28.04.2020 00:55 | Son Güncelleme: 28.04.2020 00:57

Otomobilin içinden metrelerce ileri fırladı...5 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde otomobilden metrelerce ileri fırlayan bir kişi görülüyor

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Edinilen bilgiye göre, Cemalpaşa Mahallesi Kamil Kara Bulvarı üzerinde, Sumbas yolu ışıkları olarak tabir edilen kavşakta Mehmet Ç.'nin kullandığı 01 DGT 26 plakalı otomobil ile Zafer M. idaresindeki 80 LA 645 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası hurdaya dönen her iki otomobil sürücüsü ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Serkan G. Ekrem Can S. ve Bülent K. yaralandı. Kazayı görenlerin yardımıyla araçtan çıkartılan yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Kadirli Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza dolayısıyla bir süre trafiğe kapanan yol, kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrardan trafiğe açıldı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasında ki görüntüde kaza anında otomobilde bulunan bir kişinin araçtan metrelerce öteye fırladığı görülüyor.

Otomobilin içinden metrelerce ileri fırladı...5 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada

Kaynak: İHA

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