Aracın hava filtresi boşluğundaki 4 kilo uyuşturucuyu 'Honaz' buldu - Haberler
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Aracın hava filtresi boşluğundaki 4 kilo uyuşturucuyu 'Honaz' buldu

Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan otomobilin hava filtresi boşluğunda, narkotik köpeği 'Honaz' ile yapılan aramada 4 kilo 320 gram metamfetamin ele geçirildi.

KUŞADASI, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan otomobilin hava filtresi boşluğunda, narkotik köpeği 'Honaz' ile yapılan aramada 4 kilo 320 gram metamfetamin ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kuşadası'na İstanbul plakalı otomobille yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Ekipler, takibe aldıkları otomobili, sabah saatlerinde Kuştur kontrol noktasında durdurdu. Narkotik köpeği 'Honaz' ile yapılan aramada, aracın hava filtresi boşluğunda 4 kilo 320 gram metamfetamin ile 1 ruhsatsız tabanca ve silaha ait 9 milimetre çapında 6 fişek ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, sürücü A.O.'yu gözaltına aldı. Şüphelinin, polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


Aracın hava filtresi boşluğundaki 4 kilo uyuşturucuyu 'Honaz' buldu

Aracın hava filtresi boşluğundaki 4 kilo uyuşturucuyu 'Honaz' buldu

Aracın hava filtresi boşluğundaki 4 kilo uyuşturucuyu 'Honaz' buldu

Aracın hava filtresi boşluğundaki 4 kilo uyuşturucuyu 'Honaz' buldu

Aracın hava filtresi boşluğundaki 4 kilo uyuşturucuyu 'Honaz' buldu

Aracın hava filtresi boşluğundaki 4 kilo uyuşturucuyu 'Honaz' buldu
Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer - Son Dakika Haberleri
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Haber: Aracın hava filtresi boşluğundaki 4 kilo uyuşturucuyu 'Honaz' buldu - Haberler
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