Otomobilin el freni kutusunda eroinle yakalandılar
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Otomobilin el freni kutusunda eroinle yakalandılar

26.02.2021 22:06 | Son Güncelleme: 26.02.2021 22:10
Otomobilin el freni kutusunda eroinle yakalandılar

KONYA'nın Emirgazi ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak, kaçan ve kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde yapılan aramada, el freni kutusuna gizlenmiş 12 gram eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

KONYA'nın Emirgazi ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak, kaçan ve kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde yapılan aramada, el freni kutusuna gizlenmiş 12 gram eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Emirgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 15.30 sıralarında şüphe üzerine 68 ABT 474 plakalı otomobili durdurmak istedi. Otomobilin sürücüsü Z.E., polisin 'dur' ihtarına uymayıp, aracıyla kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından otomobil, polis ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan aramada, el freni kutusuna gizlenmiş 12 gram eroin ele geçirildi, sürücü Z.E. ile araçta bulunan M.G. ve T.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, Cumhuriyet Savcılığı'ndaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 

 


Otomobilin el freni kutusunda eroinle yakalandılar
Otomobilin el freni kutusunda eroinle yakalandılar
Otomobilin el freni kutusunda eroinle yakalandılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol ERDAL

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