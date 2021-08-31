Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çayırcık köyü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Eşref Bakırcı'ya Kastamonu istikametimden Taşköprü istikametine seyir halindeki Mehmet A. yönetimindeki 37 LB 490 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisini ile yaya Eşref Bakırcı ağır yaralandı. Olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Taşköprü Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Bakırcı yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya karışan otomobil sürücüsü Mehmet A. polis merkezine götürüldü. - KASTAMONU

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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