Otomobilin çarptığı yaya dehşeti yaşadı, o anlar kameralara yansı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobilin çarptığı yaya dehşeti yaşadı, o anlar kameralara yansı

Otomobilin çarptığı yaya dehşeti yaşadı, o anlar kameralara yansı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tokat'ta otomobilin çarptığı yaya metrelerce araç üzerinde ilerledikten sonra yere düştüğü anlar kameralara yansıdı.

Tokat'ta otomobilin çarptığı yaya metrelerce araç üzerinde ilerledikten sonra yere düştüğü anlar kameralara yansıdı.

Tokat'ta, sürücü hatalarından kaynaklanan yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları ile görüntülendi. Eski Niksar yolu kavşağında gece saatlerinde yolun karşısına geçmek isteyen bir yaya otomobil çarptı. Yaya birkaç metre otomobilin üzerinde ilerledikten sonra yer düştü. Otomobil ise hızla olay yerinden uzaklaştığı o anlar kameralara yansıdı. Yaralanan şahsa yoldan geçen vatandaşlar yardım etti. Halil Rıfat Paşa kavşağına hızla giren motosiklet sürücüsü biranda kendini yerde buldu. Hafif şekilde yaralanan sürücünün yardımına otomobillerinden inen vatandaşlar koştu. Kültür Merkezi kavşağına kontrolsüz giren sürücü ise kanal kenarındaki çöp bidonlarına çarptığı kaza maddi hasarla ahlatıldı. Üniversite ve Yeniyurt Mahallesi Çeçenistan caddesinde maddi hasarlı kaza meydana geldi. Araç sürücüleri arasında gerginlik yaşandı. Sözlü tartışma kavgaya dönüşmeden önlendi. - TOKAT

Otomobilin çarptığı yaya dehşeti yaşadı, o anlar kameralara yansı
Otomobilin çarptığı yaya dehşeti yaşadı, o anlar kameralara yansı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
Arkadaşlarıyla pikniğe giden genç kadın kazara vurularak öldü
Arkadaşlarıyla pikniğe giden genç kadın kazara vurularak öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Varank Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Tuğba Özay Gülben Ergen Prens William
Spor Muslera Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otomobilin çarptığı yaya dehşeti yaşadı, o anlar kameralara yansı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 12:23:08. #1.14#

title