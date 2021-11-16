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Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel
Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Heygan Güler, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Heygan Güler, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza saat 19.30 sıralarında D-100 Karayolu Kartepe ilçesi Uzuntarla mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Heygan Güler'e, C.G.yönetimindeki 34 TT 2349 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Heygan Güler'i hastaneye götürdü. Kaza sırasında otomobilde bulunan ve kırılan cam parçaları nedeniyle vücudunda kesikler oluşan M.G. de tedavi amaçlı hastaneye götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

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Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Son Dakika Haberleri

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