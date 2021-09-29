Otomobilin çarptığı yavru köpek kalp masajı ile hayata tutundu - Haberler
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Otomobilin çarptığı yavru köpek kalp masajı ile hayata tutundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobilin çarptığı yavru köpek kalp masajı ile hayata tutundu

Elazığ'da otomobilin çarptığı yavru köpek için vatandaşlar seferber oldu.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da otomobilin çarptığı yavru köpek için vatandaşlar seferber oldu. Kalp masajı yapılan köpek yeniden hayata tutunurken, kırık ayağı sarıldı, karnı doyuruldu.

Edinilen bilgiye göre Palu ilçesinde yavru bir köpeğe aotomobil çaptı. Sesi duyan vatandaşlar, hemen yardıma koştu. Gölgelik bir alana getirilen köpeğe ilçe sakinlerinden Cevat Dilbaz tarafından kalp masajı yapıldı. Yapılan masaj sonrasında köpek hayata geri döndü. Ayağının üzerine basamadığını gören Dilbaz ve arkadaşları, köpeğin ayağını sargı bezleri ile sardı. Daha sonra kasaptan alınan et ile yavru köpeğin karnı doyuruldu. Dilbaz'ın sürekli köpeği sevmesi ve müdahale ederken köpekle konuşması içleri ısıttı. Aynı zamanda vatandaşların yavru köpek için seferberliği adeta insanlık ölmemiş dedirtti.

Köpeğe araç çaptığını dile getiren Cevat Dilbaz, "Sesi duyunca oraya koştuk. Yanımıza aldık. Müdahale ettik. Karnını doyurduk. O da bir can taşıyor. Yazık, günahtır. Hayvanları ezmeyelim. Ben bir Palulu olarak vicdan azabı duyarım. Gerekirse gider evimde beslerim. Hayvanları çok seviyorum. Kalp masajı da yaptım. Ayağını vatandaşlarla birlik sardık. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.

Yavru köpeğin tedavisi için belediye ekiplerine teslim edileceği öğrenildi. - ELAZIĞ

Otomobilin çarptığı yavru köpek kalp masajı ile hayata tutundu

Otomobilin çarptığı yavru köpek kalp masajı ile hayata tutundu

Otomobilin çarptığı yavru köpek kalp masajı ile hayata tutundu

Otomobilin çarptığı yavru köpek kalp masajı ile hayata tutundu

Otomobilin çarptığı yavru köpek kalp masajı ile hayata tutundu

Otomobilin çarptığı yavru köpek kalp masajı ile hayata tutundu

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