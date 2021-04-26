Otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı

Otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Serik ilçesinde bisikletiyle marketten dönerken otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde bisikletiyle marketten dönerken otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Boğazkent Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenmeyen 67 DT 530 plakalı otomobil, bisikletiyle aynı istikamete seyir halinde olan Cengiz Pamukçu'ya çarptı. Otomobil bir sitenin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kaza sonrası olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Pamukçu, Serik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Korku dolu anlar! Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı
Korku dolu anlar! Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı
Refüje çarpan otomobil karşı şeride uçtu: 7 yaralı
Refüje çarpan otomobil karşı şeride uçtu: 7 yaralı
İşkenceci eşini öldüren Melek İpek tahliye edildi
İşkenceci eşini öldüren Melek İpek tahliye edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Adnan Menderes Mustafa Şentop Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Meral Kaplan Burcu Biricik
Spor Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 19:40:42. #1.14#

title