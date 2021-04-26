Otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde bisikletiyle marketten dönerken otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde bisikletiyle marketten dönerken otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Boğazkent Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenmeyen 67 DT 530 plakalı otomobil, bisikletiyle aynı istikamete seyir halinde olan Cengiz Pamukçu'ya çarptı. Otomobil bir sitenin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kaza sonrası olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Pamukçu, Serik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı