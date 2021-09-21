Otomobilin çarptığı traktör ikiye ayrıldı: 3 yaralı - Haberler
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Otomobilin çarptığı traktör ikiye ayrıldı: 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Hüseyin Doğan - Haberler | Güncel

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde, otomobilin çarptığı traktörün ikiye ayrıldığı kazada 3 kişi yaralandı.

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde, otomobilin çarptığı traktörün ikiye ayrıldığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Köprübaşı mevkiinde meydana geldi. İsmail Gürsel Suna idaresindeki 10 RZ 977 plaka otomobil, iddiaya göre trafik ışıklarında bekleyen Hüsnü Korkmaz yönetimindeki 37 LJ 287 plakalı traktöre arkadan çarptı. Traktör de önünde bekleyen Ali Türütoğlu idaresindeki  37 PK 799 plakalı cenaze aracına çarptı. Kazada traktör ikiye ayrılırken, sürücü Korkmaz çarpışmanın etkisiyle savrularak yola düştü. Korkmaz ile otomobil sürücüsü İsmail Gürsel Suna ve yanında bulunan Döndü Sumru Suna yaralandı. Cenaze aracının sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar, Taşköprü Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Otomobilin çarptığı traktör ikiye ayrıldı: 3 yaralı

Otomobilin çarptığı traktör ikiye ayrıldı: 3 yaralı

Otomobilin çarptığı traktör ikiye ayrıldı: 3 yaralı

Otomobilin çarptığı traktör ikiye ayrıldı: 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Hüseyin Doğan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Otomobilin çarptığı traktör ikiye ayrıldı: 3 yaralı - Haberler
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