Otomobilin çarptığı temizlik görevlisi yaralandı
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Otomobilin çarptığı temizlik görevlisi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Otomobilin çarptığı temizlik görevlisi yaralandı Aksaray'da otomobilin kaldırım kenarında çöp toplayan temizlik görevlisine çarpması sonucu meydana gelen kazada temizlik görevlisi yaralandı.

Otomobilin çarptığı temizlik görevlisi yaralandı

AKSARAY - Aksaray'da otomobilin kaldırım kenarında çöp toplayan temizlik görevlisine çarpması sonucu meydana gelen kazada temizlik görevlisi yaralandı.

Kaza, Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhsin Çelebi Mahallesi istikametinden Büyük Bölcek Mahallesi istikametine seyreden Ayhan G. idaresindeki 68 ABE 813 plakalı otomobil kaldırım kenarındaki çöpleri toplayan Aksaray Belediyesi temizlik görevlisi Tahir S.'ye çarptı. Kaza sonucu yaya temizlik görevlisi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı temizlik görevlisi ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobilin çarptığı temizlik görevlisi yaralandı
Otomobilin çarptığı temizlik görevlisi yaralandı
Otomobilin çarptığı temizlik görevlisi yaralandı
Otomobilin çarptığı temizlik görevlisi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yavuz Akkan

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