OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ, 10 GÜN SONRA KURTARILAMADI - Haberler
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OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ, 10 GÜN SONRA KURTARILAMADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, otomobilin motosikletine çarptığı kazada ağır yaralanan Mehmet Dağdelen (73), hastanede 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

GAZİANTEP'te, otomobilin motosikletine çarptığı kazada ağır yaralanan Mehmet Dağdelen (73), hastanede 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 15 Eylül günü sabah saatlerinde, Üniversite Bulvarı'nda meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Mehmet Dağdelen'in kullandığı motosiklete arkadan çarptı. Kazada Dağdelen yola savrulurken, sürücü ise otomobiliyle kaçtı. Kaza ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Dağdelen, yoğun bakım ünitesinde 10 gündür verdiği yaşam mücadelesini bu sabah kaybetti. Dağdelen'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ, 10 GÜN SONRA KURTARILAMADI

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ, 10 GÜN SONRA KURTARILAMADI

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ, 10 GÜN SONRA KURTARILAMADI

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ, 10 GÜN SONRA KURTARILAMADI
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Haber: OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ, 10 GÜN SONRA KURTARILAMADI - Haberler
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