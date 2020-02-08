Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
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Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Aksaray'da otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

08.02.2020 01:51 | Son Güncelleme: 08.02.2020 01:51
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

'da otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.


Kaza, akşam saat 19.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi Pir Ali Sultan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.D.(28) idaresindeki plakasız motosiklete otomobil çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, otomobil sürücüsü hızla olay yerinden kaçtı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri motosiklete çarpıp kaçan sürücünün peşine düştü. - AKSARAY

Kaynak: İHA
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