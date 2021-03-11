Otomobilin çarptığı küçük Muhammed, hayatını kaybetti
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Otomobilin çarptığı küçük Muhammed, hayatını kaybetti

11.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:27
Otomobilin çarptığı küçük Muhammed, hayatını kaybetti

ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Muhammed Geçer (7), hayatını kaybetti.

ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Muhammed Geçer (7), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 20'nci kilometresinde, Atmalı köyü yakınlarında meydana geldi. Ömer Aslan yönetimindeki 02 HT 757 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Geçer'e çarptı. Köylülerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, küçük Muhammed'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza yerine gelen Muhammed Geçer'in yakınları, acı haberi alınca sinir krizi geçirdi.

Muhammed Geçer'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Ömer Aslan, jandarma tarafından gözaltına alındı.


Otomobilin çarptığı küçük Muhammed, hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı küçük Muhammed, hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı küçük Muhammed, hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı küçük Muhammed, hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı küçük Muhammed, hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ÖNDOĞAN

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