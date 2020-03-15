Otomobilin çarptığı köpek, tedaviye alındı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Otomobilin çarptığı köpek, tedaviye alındı - Haber
Faruk Yavuz, Yusufeli, Güncel

Otomobilin çarptığı köpek, tedaviye alındı

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde otomobilin çarptığı köpek, tedaviye alındı.

15.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:22
Otomobilin çarptığı köpek, tedaviye alındı

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde otomobilin çarptığı köpek, tedaviye alındı.

Yusufeli ilçesinde otomobilin çarptığı sokak köpeği yaralandı. Yaralı köpek, Yusufeli Belediyesi'ne bağlı ekiplerce veteriner hekim Ömer Faruk Yavuz'un kliniğine getirildi. Ayaklarında kırık tespit edilen köpek, tedaviye alındı. Veteriner Hekim Yavuz, "Kaza sonucu ayakları kırılmıştı. Belediyeye bağlı ekipler, duyarlı davrandı ve bize getirdi. İlk müdahalesi yapıldı, tedavisi devam edecek. Umarım iyileşir, bunun için elimizden geleni yapacağız" dedi.


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu Haber
Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu
Koronavirüs belirtisi görülen kızını hastaneden kaçırdı Haber
Koronavirüs belirtisi görülen kızını hastaneden kaçırdı
Korkutan senaryoya son noktayı koydular: Türkiye'yi makarnaya boğarız Haber
Korkutan senaryoya son noktayı koydular: Türkiye'yi makarnaya boğarız
Komşuda koronavirüs sebebiyle 113 kişi daha hayatını kaybetti Haber
Komşuda koronavirüs sebebiyle 113 kişi daha hayatını kaybetti
Erzurumlu Miray'ın koronavirüs önlemleri izleyenleri kahkahaya boğdu Haber
Erzurumlu Miray'ın koronavirüs önlemleri izleyenleri kahkahaya boğdu
Virüse karşı dezenfekte ettiği söylentisi çıktı, satışlar patladı Haber
Virüse karşı dezenfekte ettiği söylentisi çıktı, satışlar patladı
Netanyahu'nun yolsuzluk duruşması koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelendi
Netanyahu'nun yolsuzluk duruşması koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelendi
'Hiç gitmedim' dediği Bursa'da hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, suçsuzluğunu ispatlamaya çalışıyor
"Hiç gitmedim" dediği Bursa'da hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, suçsuzluğunu ispatlamaya çalışıyor
Son dakika: Ünlü iş insanı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, FETÖ'den gözaltına alındı
Son dakika: Ünlü iş insanı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, FETÖ'den gözaltına alındı
Koronavirüs salgınına karşı yoğun bakım hastalarının ziyareti yasaklandı
Koronavirüs salgınına karşı yoğun bakım hastalarının ziyareti yasaklandı
ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın Twitter'da cinsel içerikli film yıldızını takip ettiği ortaya çıktı
ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın Twitter'da cinsel içerikli film yıldızını takip ettiği ortaya çıktı
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere koronavirüs uyarısı: Çocuklar için tramvaya dönüşmesin
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere koronavirüs uyarısı: Çocuklar için tramvaya dönüşmesin
Bakan Koca, 'Virüs taraması yapıyoruz' dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Son dakika: Medine'den gelen Umre yolcuları Ankara'da karantinaya alındı
Son dakika: Medine'den gelen Umre yolcuları Ankara'da karantinaya alındı
Apple, koronavirüs nedeniyle Çin dışındaki bütün mağazalarını kapatıyor
Apple, koronavirüs nedeniyle Çin dışındaki bütün mağazalarını kapatıyor
Hamile olduğu konuşulan Hanife Gürdal'dan ilginç çıkış: Hamileysem haberim yok
Hamile olduğu konuşulan Hanife Gürdal'dan ilginç çıkış: Hamileysem haberim yok
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Ali Koç, Konyaspor maçı öncesi derbiyi izledi
Ali Koç, Konyaspor maçı öncesi derbiyi izledi
Fiorentina'da iki oyuncu daha koronavirüse yakalandı
Fiorentina'da iki oyuncu daha koronavirüse yakalandı
Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı
Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı
Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya tamamen karantina altına alındı
Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya tamamen karantina altına alındı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar anlattı
Sergen Yalçın, Trezeguet'in transfer edilmesini istedi
Sergen Yalçın, Trezeguet'in transfer edilmesini istedi
Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
Fahrettin Altun'dan yabancı medyaya uyarı: Bir daha aynı hatayı yapmayın
Fahrettin Altun'dan yabancı medyaya uyarı: Bir daha aynı hatayı yapmayın
Son dakika: Türkiye ve Gürcistan, Sarp Sınır Kapısı'nı yolcu trafiğine kapatacak
Son dakika: Türkiye ve Gürcistan, Sarp Sınır Kapısı'nı yolcu trafiğine kapatacak
Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü
Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı
Rizeliler koronavirüsten çay kolonyası ile korunuyor
Rizeliler koronavirüsten çay kolonyası ile korunuyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Engin Özkoç Ruhsar Pekcan Berat Albayrak Fahrettin Altun
Magazin Sadi Konuk Defne Samyeli Müslüm Gürses Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Metin Oktay Bülent Uygun Mehmet Kasapoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla İran İtalya Avrupa Açıklama
Şu an buradasınız: Otomobilin çarptığı köpek, tedaviye alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2020 14:44:47. #1.14#