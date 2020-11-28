Otomobilin çarptığı köpeğe evlerine alıp, müdahale ettiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Otomobilin çarptığı köpeğe evlerine alıp, müdahale ettiler

28.11.2020 10:47 | Son Güncelleme: 28.11.2020 10:51
Otomobilin çarptığı köpeğe evlerine alıp, müdahale ettiler

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde otomobilin çarptığı yaralı köpeğe, Alemdar ailesi sahip çıktı.

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde otomobilin çarptığı yaralı köpeğe, Alemdar ailesi sahip çıktı. Evlerine alarak yaralarına müdahale eden aile, güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası yoluna devam eden sürücüye tepki gösterdi.

Kocaali ilçesi Yeni Mahalle'de önceki gün, bir otomobil yola çıkan sokak köpeğine çarptı. Kısa süre duran sürücü daha sonra yoluna devam etti. Kaza yerinin yakınında bulunan evde yaşayan Alemdar ailesi, acı içerisinde kıvranan köpeğin yardımına koştu. Aile, ayağından yaralanan köpeği eve getirerek müdahale etti. Ertuğrul Alemdar güvenlik kamerasındaki görüntüleri izlerken köpeğe çarpıp yoluna devam eden otomobil sürücüsüne tepki gösterdi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Dün gece iki kez Putin'i aradı! Savaşı kaybeden Paşinyan'ı şimdi de altın korkusu sardı
Dün gece iki kez Putin'i aradı! Savaşı kaybeden Paşinyan'ı şimdi de altın korkusu sardı
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı
Tartışma büyüyor! CHP, Erdoğan'ın İmamoğlu'ndan özür dilemesini istedi
Tartışma büyüyor! CHP, Erdoğan'ın İmamoğlu'ndan özür dilemesini istedi

Otomobilin çarptığı köpeğe evlerine alıp, müdahale ettiler
Otomobilin çarptığı köpeğe evlerine alıp, müdahale ettiler
Otomobilin çarptığı köpeğe evlerine alıp, müdahale ettiler
Otomobilin çarptığı köpeğe evlerine alıp, müdahale ettiler
Otomobilin çarptığı köpeğe evlerine alıp, müdahale ettiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat HAZER

İlgili Haberler

Kanadından vurulan flamingoya evlerinde müdahale ettiler
Kanadından vurulan flamingoya evlerinde müdahale ettiler
Köpeğe ve bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Köpeğe ve bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haber: Lüks otomobilin park halindeki otomobile çarptığı kaza kamerada
Son dakika haber: Lüks otomobilin park halindeki otomobile çarptığı kaza kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cevdet Yılmaz Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Alaattin Çakıcı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hadise Cansu Dere Bülent Ersoy
Spor Falcao Orhun Ene Erol Bulut Şenol Güneş Samet Aybaba
Tüm Haberler Türk Kaza Müzik Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otomobilin çarptığı köpeğe evlerine alıp, müdahale ettiler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 10:52:31. #1.15#
title