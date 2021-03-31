Otomobilin çarptığı kediyi polis kurtardı
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Otomobilin çarptığı kediyi polis kurtardı

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Otomobilin çarptığı kediyi polis kurtardı

Çankırı'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan kediye ilk müdahaleyi polis yaptı.

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Polisin intiharına neden olan kayıp gözlük faciasında yeni gelişme! Komiser yardımcısı izne gönderildi

Çankırı'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan kediye ilk müdahaleyi polis yaptı.

Çankırı kent merkezinde Ahmet Talat Onay Bulvarı üzerindeki kavşaktan geçen bir otomobilin çarptığı kedi yaralandı. O sırada yaralı kediyi fark eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Murat Önder, ilk müdahaleyi yaparak veterinere götürdü. Tedavi altına alınan kedinin ayağında kırık olduğu belirlendi. - ÇANKIRI

Otomobilin çarptığı kediyi polis kurtardı
Otomobilin çarptığı kediyi polis kurtardı
Otomobilin çarptığı kediyi polis kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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