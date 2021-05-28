Otomobilin çarptığı kardeşler, Yaren ve Eren yaşamını yitirdi (2)

KARDEŞLER YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİHatay'ın Arsuz ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı ve kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamlarını yitiren Yaren (15) ile Eren Altun (14) kardeşlerin cenazeleri, otopsinin ardından Gözcüler...