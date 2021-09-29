OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÇOCUK YARALANDI
KİLİS'te, yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Mahmut Alsayd Ali (10), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
KİLİS (DHA) - KİLİS'te, yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Mahmut Alsayd Ali (10), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Mahmut Alsayd Ali'ye, Ersin G. yönetimindeki 07 FMF 60 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan çocuk, ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.