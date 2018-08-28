Otomobilin Çarptığı Çocuk Ağır Yaralandı
Sivas'ta otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.
Sivas'ta otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa K. (40) yönetimindeki 58 TZ 511 plakalı otomobil Şeyhşamil Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen 4 yaşındaki Turan Engin Çetin'e çarptı.
Kazada ağır yaralanan Çetin, Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çetin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Sürücü Mustafa K. polis ekiplerince gözaltına alındı.