KULA, MANİSA (İHA) - Otomobilin çarptığı bisikletli yaşlı adam ağır yaralandı

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu İlçe Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir'den Uşak istikametine doğru seyir halinde olan F.G.45 K 1044 plakalı otomobil, İlçe Jandarma Komutanlığı önünden şehir içine girmek isteyen Şevket Bayrakidaresindeki bisiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle bisiklet sürücüsü Bayrak bisiklet üzerinden savrularak ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı Bayrak, önce Kula Devlet Hastanesi'ne, ardından da hayati tehlike kaydı ile Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.