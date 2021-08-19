Otomobilin çarptığı bisikletli genç ağır yaralandı
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Otomobilin çarptığı bisikletli genç ağır yaralandı

Otomobilin çarptığı bisikletli genç ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda E.Ş.'nin kullandığı 52 DM 781 plakalı otomobil, Bolaman-1 Köprüsü üzerinden bisikleti ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki Gökdeniz Yumuş'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç, ağır yaralandı. 112 acil servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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