Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü böyle takla attı

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü böyle takla attı Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü havada takla attı.

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü böyle takla attı

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü havada takla attı. Kaza anı ise MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Kızılelma Meydanı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özcan G.yönetimindeki 45 SB 1866 plakalı otomobil, Yunus Y.idaresindeki bisiklete çarptı. Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bisiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza anı ise MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEHZAT AKCAN