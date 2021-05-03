Otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Hasan, öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Hasan, öldü

Otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Hasan, öldü
Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ta, otomobilin çarptığı bisikletli 12 yaşındaki Suriyeli Hasan Elbakkur, hayatını kaybetti.

KAHRAMANMARAŞ'ta, otomobilin çarptığı bisikletli 12 yaşındaki Suriyeli Hasan Elbakkur, hayatını kaybetti.

Kaza, dün öğleden sonra Osmangazi Mahallesi Ali Demirkol Caddesi'nde meydana geldi. H.A. yönetimindeki 46 ADU 320 plakalı otomobil, bisikletli Hasan Elbakkur'a çarptı. Kazada Hasan Elbakkur yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Hasan, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hasan Elbakkur, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.Otomobil sürücüsü H.A.'nın polis tarafından gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Hasan, öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

Boş yolda park halindeki otomobile çarpıp takla attı! Kaza anları kamerada
Boş yolda park halindeki otomobile çarpıp takla attı! Kaza anları kamerada
İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ GÖLETE UÇTU: 2 HAFİF YARALI
İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ GÖLETE UÇTU: 2 HAFİF YARALI
Otomobille 'pes' dedirten görüntüler! Önce kapısına çıktı, sonra tavanına oturdu
Otomobille 'pes' dedirten görüntüler! Önce kapısına çıktı, sonra tavanına oturdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Burak Sergen Burcu Biricik Seren Serengil
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Ünal Karaman Hüseyin Göçek Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bomba Aksaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Hasan, öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 11:59:19. #1.16#

title