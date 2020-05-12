Otomobilin çarpmasıyla ölen oğlunun başında gözyaşı döktü AMASYA'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Akif Akel (10), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

AMASYA'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Akif Akel (10), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazayı haber alarak olay yerine gelen Suat Akel, oğlunun cansız bedeni başında gözyaşı döktü.

Kaza, saat 09: 30 sıralarında merkeze bağlı Ezinepazar köyünde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Akif Akel'e, İsa Baysal'ın (61) kullandığı 60 TG 261 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk, olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Kazayı haber alarak olay yerine gelen Suat Akel, oğlunun cansız bedeni başında gözyaşı döktü. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, çocuğun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA