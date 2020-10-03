Otomobilin çarptığı yaya 200 metre sürüklendi! Polis, olay yerinde cansız beden parçası aradı
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Otomobilin çarptığı yaya 200 metre sürüklendi! Polis, olay yerinde cansız beden parçası aradı

03.10.2020 22:32 | Son Güncelleme: 03.10.2020 23:20

Kırıkkale'de lüks otomobilin çarpması sonucu 200 metre sürüklenen yaya hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Kaza sonrası polis, olay yerinde cansız beden parçası aradı.

Kırıkkale'de, akşam saatlerinde Kırıkkale-Ankara D-200 karayolunda meydana gelen kazada, B.A. idaresindeki 60 TZ 666 plakalı otomobil, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Murat İşler'e çarptı. 200 metre sürüklenen yaya feci şekilde hayatını kaybetti. Çarpmanın etkisiyle lüks otomobil hurdaya dönerken cansız beden parçalara ayrıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri kaza bölgesine sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü B.A. ve kardeşi B.A. ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

BAZI PARÇALAR SU KANALINA UÇTU

Olay Yeri İnceleme ekipleri ise, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda etrafa saçılan cansız beden parçalarını aradı. Cansız bedenin bazı parçalarının ise su kanalına savrulduğu görüldü. Yapılan incelemenin ardından İşler'in cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobilin çarptığı yaya 200 metre sürüklendi! Polis, olay yerinde cansız beden parçası aradı
Otomobilin çarptığı yaya 200 metre sürüklendi! Polis, olay yerinde cansız beden parçası aradı
Otomobilin çarptığı yaya 200 metre sürüklendi! Polis, olay yerinde cansız beden parçası aradı
Otomobilin çarptığı yaya 200 metre sürüklendi! Polis, olay yerinde cansız beden parçası aradı
Otomobilin çarptığı yaya 200 metre sürüklendi! Polis, olay yerinde cansız beden parçası aradı
Otomobilin çarptığı yaya 200 metre sürüklendi! Polis, olay yerinde cansız beden parçası aradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY

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