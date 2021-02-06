Otomobilin çarpıp kaçtığı hamile sokak köpeğinin 9 yavrusu öldü

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir otomobilin çarpıp kaçtığı hamile sokak köpeğinin karnında ölen 9 yavru, ameliyatla alındı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir otomobilin çarpıp kaçtığı hamile sokak köpeğinin karnında ölen 9 yavru, ameliyatla alındı. Köpeğin tedavisi ise sürüyor.

Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'nde, hamile sokak köpeğine, geçen perşembe günü, bir otomobil çarpıp kaçtı. Köpeği yaralı halde bulanlar, durumu Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye gelen ekip, yaralı köpeği, Turgutreis Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirdi. Köpeğin öldükleri belirlenen karnındaki 9 yavru, veteriner hekimler Ayşe Elvan Canbakan ve Buse Esra Erkuşöz tarafından gerçekleştirilen ameliyatla alındı. Köpeğin, tedavisinin ardından sahiplendirileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ