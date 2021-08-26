Otomobilin camında yolculuğa 1042 TL ceza
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Otomobilin camında yolculuğa 1042 TL ceza

Otomobilin camında yolculuğa 1042 TL ceza
Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Haberler | Güncel

655 kara yolu üzerinde ilerleyen otomobilin camına çıkarak yolculuk yapan çocuk, başka bir sürücü tarafından görüntülendi.

DÜZCE D-655 kara yolu üzerinde ilerleyen otomobilin camına çıkarak yolculuk yapan çocuk, başka bir sürücü tarafından görüntülendi. Görüntüler üzerine araç sahibine 1042 lira ceza kesildi.

Düzce D-655 kara yolu Akçakoca istikametine gitmekte olan 81 FA 222 plakalı otomobilin camına çıkan bir çocuk bu şekilde yaptı. Arkalarında seyir halinde olan bir başka sürücü, çocuğun camda yolcuğunu cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüler üzerine harekete geçen polis, araç sahibine 1042 lira para cezası uyguladı.


Otomobilin camında yolculuğa 1042 TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz

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