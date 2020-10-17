Otomobilin aynasına tutunan bisikletlinin, tehlikeli yolculuğu
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Otomobilin aynasına tutunan bisikletlinin, tehlikeli yolculuğu

17.10.2020 10:06 | Son Güncelleme: 17.10.2020 10:10
Otomobilin aynasına tutunan bisikletlinin, tehlikeli yolculuğu

SİVAS'ta bisiklet kullanan bir kişi, seyir halindeki otomobilin yan aynasına tutunarak ilerledi.

SİVAS'ta bisiklet kullanan bir kişi, seyir halindeki otomobilin yan aynasına tutunarak ilerledi. Bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Eğri Köprü Mahallesi Erhan Üstündağ Caddesi üzerinde bir otomobile tutunarak tehlikeli bir şekilde ilerleyen bisiklet sürücüsü, kazaya davetiye çıkardı. Otomobilin yan aynasına tutunan bisiklet sürücüsü, yaklaşık 200 metre ilerledi. Tehlikeli yolculuk başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. 


Otomobilin aynasına tutunan bisikletlinin, tehlikeli yolculuğu
Otomobilin aynasına tutunan bisikletlinin, tehlikeli yolculuğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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