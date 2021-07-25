Otomobili uçuruma yuvarlanmaktan su borusu kurtardı: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobili uçuruma yuvarlanmaktan su borusu kurtardı: 3 yaralı

Otomobili uçuruma yuvarlanmaktan su borusu kurtardı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'ün Yenice ilçesinde yabancı plakalı otomobil, yoldan çıkarak şarampole düştü.

Karabük'ün Yenice ilçesinde yabancı plakalı otomobil, yoldan çıkarak şarampole düştü. Otomobili uçurma yuvarlanmaktan su borusu kurtarırken, kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yenice ilçesi Yazıköy yolu üzerinde meydana geldi. Orhan Uslu (19) idaresindeki GE-U-5005 plakalı otomobil, ilçe merkezine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolü düştü. Ağaçlara çarparak bölgeden geçen su borusuna takılan otomobil uçurama yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. Kazada otomobil sürücüsü Uslu ile yanında bulunan Kaan Çorukçu (20) ve Elyesa Koymalı (20) yaralandı. Yaralılar itfaiye ve vatandaşların yardımı ile otomobilden çıkarılarak ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - KARABÜK

Otomobili uçuruma yuvarlanmaktan su borusu kurtardı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Böyle acıya yürek dayanmaz! Tek yumurta ikizinin öldüğünü öğrenen genç kız gözyaşlarına boğuldu
Böyle acıya yürek dayanmaz! Tek yumurta ikizinin öldüğünü öğrenen genç kız gözyaşlarına boğuldu
Dönüş yolundakiler dikkat! TEM Otoyolu'nda tır devrildi, İstanbul yönüne trafiğe kapatıldı
Dönüş yolundakiler dikkat! TEM Otoyolu'nda tır devrildi, İstanbul yönüne trafiğe kapatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Demir Mustafa Varank Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Bakan Şeyma Subaşı Bülent Serttaş Mohammed Al Saloussi
Spor Metin Oktay Serdar Aziz Jimmy Durmaz Alper Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otomobili uçuruma yuvarlanmaktan su borusu kurtardı: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 14:10:41. #1.16#

title