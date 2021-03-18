Otomobili Gediz Nehri kenarında terkedilmiş bulunan bakkalın cansız bedeni bulundu
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Otomobili Gediz Nehri kenarında terkedilmiş bulunan bakkalın cansız bedeni bulundu

18.03.2021 16:21 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:42
Otomobili Gediz Nehri kenarında terkedilmiş bulunan bakkalın cansız bedeni bulundu

CANSIZ BEDENİ BULUNDUManisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobili Gediz Nehri kenarında terkedilmiş olarak bulunan Muammer Akkaya'nın (76) cansız bedenine ulaşıldı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobili Gediz Nehri kenarında terkedilmiş olarak bulunan Muammer Akkaya'nın (76) cansız bedenine ulaşıldı.

Otomobilin bulunduğu Muradiye Mahallesi'ndeki Gediz Nehri köprüsünden, suya düşerek akıntıya kapıldığı değerlendirilen Muammer Akkaya'nın cansız bedeni, 15 kilometre uzaklıktaki Yağcılar Mahallesi Kazağzı mevkisinde bulundu. AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri tarafından sudan çıkarılan Akkaya'nın cenazesi otopsi için morga gönderildi.

Babalarının cansız bedenini gören Timur Akkaya ve Tansu Akkaya sinir krizi geçirdi. Kardeşleri, yakınları teselli etti.

Otomobili Gediz Nehri kenarında terkedilmiş bulunan bakkalın cansız bedeni bulundu
Otomobili Gediz Nehri kenarında terkedilmiş bulunan bakkalın cansız bedeni bulundu
Otomobili Gediz Nehri kenarında terkedilmiş bulunan bakkalın cansız bedeni bulundu
Otomobili Gediz Nehri kenarında terkedilmiş bulunan bakkalın cansız bedeni bulundu
Otomobili Gediz Nehri kenarında terkedilmiş bulunan bakkalın cansız bedeni bulundu
Otomobili Gediz Nehri kenarında terkedilmiş bulunan bakkalın cansız bedeni bulundu
Otomobili Gediz Nehri kenarında terkedilmiş bulunan bakkalın cansız bedeni bulundu
Otomobili Gediz Nehri kenarında terkedilmiş bulunan bakkalın cansız bedeni bulundu
Otomobili Gediz Nehri kenarında terkedilmiş bulunan bakkalın cansız bedeni bulundu
Otomobili Gediz Nehri kenarında terkedilmiş bulunan bakkalın cansız bedeni bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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