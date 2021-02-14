Otomobile giren yılanı çıkarmak için her yolu denediler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Otomobile giren yılanı çıkarmak için her yolu denediler

14.02.2021 12:36 | Son Güncelleme: 14.02.2021 12:41
Otomobile giren yılanı çıkarmak için her yolu denediler

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir otomobilin motor kısmına giren yılan; kükürt, böcek ilacı, sonik ses ve soğuk gaz ile bulunduğu yerden çıkarılmaya çalışıldı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir otomobilin motor kısmına giren yılan; kükürt, böcek ilacı, sonik ses ve soğuk gaz ile bulunduğu yerden çıkarılmaya çalışıldı. Denenen hiçbir yol yılanı çıkarmakta başarılı olmadı. Uzun bir bekleyişin ardından yılan girdiği yerden çıkarak ormanlık arazide gözden kayboldu.

Sorgun Mahallesi 8120 sokakta bulunan bir sitenin görevlisi oto parkta duran otomobile yılan girdiğini fark edince, araç sahibine durumu bildirdi. Araç sahibinin haber vermesi üzerine yılanı çıkarmak için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye görevlileri ön tampon ile radyatör arasına giren yılanı çıkarmak için çalışma başlattı.İtfaiye ekipleri önce sesle yılanı korkutmaya çalıştı. Daha sonra kükürt kokusuyla yılanın çıkarılması denendi. Kükürt fayda vermeyince böcek ilacı kullanıldı. Ardından yılanı korkutup uzaklaştırmak için sonik ses ve soğuk gaz denendi. En son çare olarak ise araç bir süre çalıştırılarak yılanın çıkması beklendi. Bir ara motor kısmından kafasını çıkarıp etrafa bakan yılan ekipleri görünce yeniden içeri girdi. Saatler süren çabalara rağmen sonuç alınamayınca yılanın kendiliğinden çıkması için beklenmeye karar verildi ve ekipler olay yerinden ayrıldı. Uzun bir bekleyişin ardından yılan saklandığı yerden kendiliğinden çıkarak ormanlık alana doğru giderek, gözden kayboldu öğrenildi.


Otomobile giren yılanı çıkarmak için her yolu denediler
Otomobile giren yılanı çıkarmak için her yolu denediler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KARÇA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Hande Erçel Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Arda Turan Fatih Terim Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kar İtfaiye Antalya Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otomobile giren yılanı çıkarmak için her yolu denediler - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 12:47:12. #1.14#
title