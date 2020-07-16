Otomobile giren yılan kazaya neden oldu
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Otomobile giren yılan kazaya neden oldu

Mersin'de bir otomobilin içerisine giren yılanın sürücüyü korkutması nedeniyle trafik kazası meydana geldi.

16.07.2020 17:18 | Son Güncelleme: 16.07.2020 17:45

Mersin'de bir otomobilin içerisine giren yılanın sürücüyü korkutması nedeniyle trafik kazası meydana geldi.

Merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda hareket halinde bulunan 01 UR 427 plakalı araç sürücüsü, otomobilinin içerisinde yılan görünce panik yaşadı.

Sürücünün yaşadığı korkuyla direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, 33 M 1130 plakalı yolcu minibüsüne çarparak durabildi.

Hasar oluşan araçtan inen sürücü, durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta yaptığı aramada yılanı bularak çıkardı.

Yılanın doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

Otomobile giren yılan kazaya neden oldu

Kaynak: AA

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