OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ AĞIR YARALANDI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, önünde ilerleyen otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Kübra Öztürk (23), ağır yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında İnegöl ilçesi Bursa- Ankara karayolu üzeri Süleymaniye Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Eskişehir istikametine seyir halinde olan Kübra Öztürk yönetimindeki 48 NG 922 plakalı motosiklet, iddiaya göre önünde seyir halindeyken yavaşlayan Erkan Çetin'in (51) kullandığı 16 KMM 33 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen motosikletin sürücüsü Kübra Öztürk, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Öztürk, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öztürk'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.