Son dakika haberleri... Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yerinden kalkamadı kaza anı kameralara yansıdı
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Son dakika haberleri... Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yerinden kalkamadı kaza anı kameralara yansıdı

05.12.2020 15:53 | Son Güncelleme: 05.12.2020 18:12

Bir son dakika haberine göre Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yerinden kalkamadı kaza anı kameralara yansıdı Nevşehir'de meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı.

Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yerinden kalkamadı kaza anı kameralara yansıdı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Bakanlığında paylaşılan görüntülerde Nevşehir'den Avanos'a gitmekte olan motosiklet kırmızı ışıkta geçtiği esnada yol hakkı olan otomobile çarpması saniye saniye kameralara yansıdı. Kaza sonrasında ise motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Nevşehir'de meydana gelen diğer bir trafik kazasında ise Ürgüp Caddesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolsüz bir şekilde kaldırımdan geri geri çıkan ticari araca yoldan gelen bir başka otomobilin çarpması kameralara yansıdı. Kazada maddi hasar meydana geldi.

Son dakika haberleri... Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yerinden kalkamadı kaza anı kameralara yansıdı
Son dakika haberleri... Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yerinden kalkamadı kaza anı kameralara yansıdı
Son dakika haberleri... Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yerinden kalkamadı kaza anı kameralara yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / COŞKUN SAĞLAMDİN

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