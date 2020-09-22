Otomobile bağladıkları atı kilometrelerce koşturdular
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Otomobile bağladıkları atı kilometrelerce koşturdular

ERZİNCAN'da iki kişi, otomobile bağladıkları atı, şehir içi trafiğinin yoğun olduğu caddede çevredeki araçlara aldırış etmeden kilometrelerce koşturdu.

Otomobile bağladıkları atı kilometrelerce koşturdular
22.09.2020 08:08 | Son Güncelleme: 22.09.2020 08:11

ERZİNCAN'da iki kişi, otomobile bağladıkları atı, şehir içi trafiğinin yoğun olduğu caddede çevredeki araçlara aldırış etmeden kilometrelerce koşturdu.

Halitpaşa Caddesi üzerinde, içerisinde iki kişinin bulunduğu 24 DD 542 plakalı otomobile ip ile bağlanan at, kilometrelerce koşturdu. Yoğun trafik ve sıcak havada ilerleyen otomobile bağlı atı gören çevredeki sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yaşanan bu anlar bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Dakikalarca süren takibin ardından araç ve ardından koşan at gözden kayboldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Coşkun MENEK

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